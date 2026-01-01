Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви на брифинг, че в хода акцията срещу имотната мафия са задържани 9 души, част от които вече са с повдигнати обвинения.

Извършени са 9 обиска на жилища и офиси и 6 на автомобили. "В хода на тези претърсвания попаднахме на доста интересни находки - лични карти на истински граждани, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи, касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива на лице, което е получило едва 1 000 евро за цялата сделка, която се подготвя", обясни Николов.

Той допълни, че единият от задържаните е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби от подобен характер, а другият му съучастник, е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние. "Считам, че акцията е успешна, не само за разкритите предходни деяния, а и множество предотвратени случаи на имотни измами, които следваше да остават беззащитни без най-ценното им - техния дом", каза още директорът на СДВР.

По думите му се установяват все повече лица, наети за свидетели по обстоятелствени проверки, чрез които се изготвят констативни нотариални актове, или нямат собственик или собственикът е починал и към момента не се обитават. Чрез тези свидетели се извършва лъжествидетелстване пред нотариус, те заявяват, че лицето (на което ще се прехвърли собствеността), го е владял в известен период от време и по този повод нотариусът заверява нотариалния акт.

Николов съобщи, че към момента от анализа от иззетата документация по разследването, имотната облага е следвало да набъбне до над 5 милиона евро.