При последната разкрита схема на измами, които според разследващите са извършвани от групата на Георги Янев-Джеймса, е, че са търсели имоти, които нямат собственици наследници и със свидетели са ги придобивали чрез т. нар. констативен нотариален акт. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Кирил Борисов, журналист от „24 часа”, по повод мащабната спецакция, провела се в София в четвъртък.

Борисов допълни, че схемите са различни през годините, но основата е една – имотна измама. „Въпросният Джеймса и синът му са влизали в полезрението на полицията и за трафик на бежанци”, каза още журналистът. По думите му такава схема няма как да се случи без участието на длъжностни лица както от общинската администрация, така и от данъчната.

Удар срещу имотната мафия в София, има задържани

Адвокат Деян Драгиев обясни, че в последно време е по-трудно да се фалшифицират нотариални актове или завещания. „Имотните измами са комплексна дейност, винаги са замесени няколко лица”, обясни юристът. По думите му длъжностните лица, които може да имат значение, са няколко категории, например - нотариуси или служители на полицията или прокуратурата.

„Няма да е пресилено, ако кажа, че въпросните лица са с психопатни личностни черти. Касае се за липса на емпатия и тревожност, прояви на хладна пресметливост, като основната задача е жертвите да бъдат манипулирани”, категоричен бе криминалният психолог Даниел Генков.

По думите му измамниците може да бъдат доста харизматични и обаятелни, да будят доверие, а техните жертви обикновено са самотни лица, често са психично болни или преживели някакъв сериозен стрес.

Според Генков действията на имотните измамници напомнят тези на домашните насилници. Етапите са едни и същи – първо създават чувство на сигурност, после на зависимост и накрая социално изолират жертвите от контакти и приспиват тяхната критичност, обясни криминалният психолог.