Сбиване в центъра на ихтиманското село Полянци завърши с прободна рана и един ранен в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 18.20 часа на 3 юни в Районното управление в Ихтиман е постъпил сигнал за сбиване в центъра на селото.

На място веднага били изпратени полицейски служители. Установено е, че при скандал, прераснал в сбиване, криминално проявен мъж от селото е нанесъл прободна рана в областта на корема на свой съселянин.

Пострадалият е настанен за лечение без опасност за живота. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Допълнително са установени още двама съпричастни към деянието – мъж от селото и жена от Ихтиман, които също са задържани в полицейския арест.

По случая е образувано досъдебно производство.