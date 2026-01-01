Близо 112 литра ракия без бандерол иззеха полицаи в Казанлък, като част от количеството е открито в магазин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 3 юни 2026 г. полицейски служители от Районното управление в Казанлък са провели специализирана полицейска операция с насоченост противодействие на престъпления, свързани с разпространение и държане на акцизни стоки, без бандерол.

В хода на същата е извършена проверка в магазин в Казанлък с управител 58-годишен мъж. В търговския обект са намерени 5 бутилки с вместимост по половин литър, пълни с жълтеникава течност с мирис на ракия, които са предадени с протокол за доброволно предаване.

В къща в Казанлък, обитавана от 58-годишния мъж са намерени и предадени с протокол за доброволно предаване бидон и бутилки, в които също имало жълтеникава течност с мирис на ракия, общото предадено количество течност с мирис на ракия е около 112 литра, без акцизен бандерол и документи за произход и платен акциз.

В Районното управление в Казанлък е образувана преписка.