Днес беше проведено Общо събрание на съдиите от Върховния административен съд, което е част от цялостната процедура, започнала на 17 юни 2026 г. за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от квотата на съдиите от Върховния административен съд, в изпълнение на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

На общото събрание на съдиите от ВАС присъстваха 70 души. Преди провеждането му конкурсната комисия изслуша кандидата Мариана Шотева, съдия в Административен съд – Пловдив.

С хартиена бюлетина беше проведено тайно гласуване, като след провеждането на гласуването и отчитането на резултатите, конкурсната комисия обяви своето решение. Гласували са 70 съдии, 44 от тях са „за“, 13 „против“, 13 са недействителните бюлетини.

С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотева има дългогодишен професионален опит в административното и наказателното право. В периода 2014-2022 г. тя е административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, а от 2022 г. досега е председател на Административен съд – Пловдив.

В своята концепция за работа тя поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на независимост и професионализъм в дейността му, както и върху последователното прилагане на законността и принципите на върховенството на правото.

„Натрупаният през годините практически опит в правораздаването, административното управление и прилагането на политики за прозрачност, отчетност и институционална почтеност ми дава увереност, че бих могла да допринеса за дейността на Комисията за противодействие на корупцията не само с професионални знания и управленски капацитет, но и с ясно съзнание за обществената отговорност, която тази институция носи пред гражданите. Убедена съм, че ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона - принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията“, пише в мотивационното писмо на съдия Шотева.

По време на изслушването й от конкурсната комисия тя отговори и на въпроси, поставени от неправителствени организации и медии.