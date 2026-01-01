Министерството на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по българското Черноморие за летния сезон на 2026 година, съобщиха от ресорното ведомство.

Припомняме, че трима 18-годишни младежи пострадаха при инцидент с атракцион, дърпан от джет на плаж "Ахелой" под хотел "Ликардо". По-късно от прокуратурата съобщиха, че мъжът, управлявал джета, няма разрешително, а атракционът е незаконен.

А миналата година през август месец осемгодишно дете почина, след като падна от 50 метра в морето по време на парасейлинг в Несебър. Минути след като майката и детето се издигат във въздуха, обезопасителните колани на момченцето се късат и то пада в морето и загива от силния удар. Тогава проверката установи, че на фаталната лодка е липсвал задължителен инструктор по парасейлинг, което е сериозно нарушение на наредбите и, че не е проведен задължителен инструктаж на клиентите

Какви предприема като мерки настоящето правителство?

Основната цел на публичната база данни е да даде възможност на ползвателите предварително или в реално време да се информират дали съответното водноатракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор, или се касае за нерегламентирана дейност, криеща рискове за здравето и живота.

В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за теглене на надуваеми съоръжения. За улеснение на гражданите, информацията е детайлизирана и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водноатракционни услуги и дружеството, което управлява водната база. Данните ще бъдат своевременно актуализирани при вписването на нови обекти през сезона. Осигуряването на прозрачност е превенция на нерегламентираните практики и гарантира, че допуснатите до експлоатация бази разполагат с изправна техника, спасително оборудване и квалифициран персонал.

Публикуването на регистъра е насочено към минимизиране на рисковете от инциденти във водните пространства и към осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. При установяване на каквито и да е нередности или дейности извън регламентираните зони, гражданите се призовават да подават сигнали на директния телефонен номер 02 /940 9400 или чрез специализирания Портал за сигнали за нередности в транспорта.

Актуалната справка за одобрените водни коридори и регистрирани бази е достъпна ТУК