Временно отстраненият от длъжност заради случая "Баба Алино" началник на Службата по Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) във Варна инж. Красимира Божкова е получила заповед за уволнението си, съобщи тя на пресконференция.

Божкова уточни, че заповедта е издадена в петък и е изпратена до нея чрез системата за сигурно електронно връчване.

„Тази заповед за уволнение е издадена, въпреки че становището на Дисциплинарния съвет при АГКК е, че тези сгради няма как да бъдат отказани да бъдат нанесени, защото има и трайна съдебна практика“ посочи Божкова. В отговор на въпрос тя каза, че ще обжалва заповедта, защото има разлика между това, което са проверявали дисциплинарният съвет и това, което е написано в заповедта за уволнението ѝ.

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В отговор на въпрос Божкова каза, че мотивът за уволнението ѝ, доколкото тя се е запознала, е недостатъчен контрол за Баба Алино и просрочен срок за отговор на едно писмо от Министерството на земеделието и храните. „Това също е малко екзотично казано, защото това е писмо, свързано с поземлените имоти и не е свързано със сградите върху тези поземлени имоти“, обясни тя. По думите ѝ тя е отговорила на това писмо в едномесечния срок, но техният изпълнителен директор твърди, че то не е качено и не е запознат с това становище, но е изведен от деловодството на агенцията.

Божкова съобщи, че ще заведе дело срещу бившия регионален министър Николай Найденов за клевета. И допълни, че ще си търси правата по съответния ред и заради изказването на министър Иван Шишков, който по думите ѝ "когато е отишъл на оглед в Баба Алино е казал, че тя е единствено виновна за случая".

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„Кадастърът не издава разрешения за строеж, кадастърът не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Ние сме орган, който регистрира вече това, което има на място", коментира още Божкова.