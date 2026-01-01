Дефицитът в подсекторите „Централно държавно управление“ и „Социалноосигурителни фондове“ се е увеличил през май спрямо април, като при централното държавно управление ръстът е повече от два пъти. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През май 2026 г. приходите на подсектор „Централно държавно управление“ възлизат на 2,407 млрд. евро, а разходите – на 2,962 млрд. евро. Така дефицитът достига 0,555 млрд. евро, при 0,251 млрд. евро месец по-рано.

При подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите през май са 1,554 млрд. евро, а разходите – 1,627 млрд. евро. Дефицитът нараства до 0,073 млрд. евро спрямо 0,057 млрд. евро през април.

НСИ: Дефицитът в държавното управление достига 1,5 млрд. лв. през третото тримесечие на 2025 г.

За сравнение, през април приходите на централното държавно управление са били 2,863 млрд. евро, а разходите – 3,114 млрд. евро. При социалноосигурителните фондове тогава са отчетени приходи от 1,655 млрд. евро и разходи от 1,712 млрд. евро.

Данните на НСИ показват още, че през март приходите на централното държавно управление са били 2,087 млрд. евро при разходи от 3,145 млрд. евро, а през февруари – 2,284 млрд. евро приходи и 3,065 млрд. евро разходи.

В началото на годината, през януари, приходите на подсектора са възлизали на 2,812 млрд. евро, а разходите – на 2,921 млрд. евро. При социалноосигурителните фондове тогава са отчетени приходи от 1,572 млрд. евро и разходи от 1,547 млрд. евро.