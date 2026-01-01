В сектор „Държавно управление“ за трето тримесечие на 2025 г. са отчетени приходи в размер на 22 293,8 млн. лева (11 398,7 млн. евро), разходите са в размер на 23 793,8 млн. лева (12 165,6 млн. евро), а дефицитът - 1 500 млн. лева (766,9 млн. евро), съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2025 г. дефицитът сектора е бил в размер на 848,7 млн. лева (близо 434 млн.евро), а през първото тримесечие - 1 797,2 млн. лева (близо 919 млн.евро).

НСИ: България отчита бюджетен дефицит от 3% от БВП за 2024 г.

Данните за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на база тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора, изчислени по подсектори: подсектор „Централно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, уточняват от НСИ. Общият баланс на сектор „Държавно управление“ се равнява на сумата от общия баланс на подсекторите, докато при приходите и разходите се извършва консолидация на трансакции между подсектори.