През 2024 г. институционалният сектор „Държавно управление“ е отчел бюджетен дефицит в размер на 6,24 млрд. лв., което представлява 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на дефицита най-голям принос има подсектор „Централно управление“, където отрицателното салдо възлиза на 5,32 млрд. лв. или 2.6% от БВП.

Подсектор „Местно управление“ отчита дефицит от 849 млн. лв., а „Социалноосигурителните фондове“ приключват годината с дефицит от 71 млн. лв.

Икономиката надхвърля 200 млрд. лева

Според окончателните данни БВП на България през 2024 г. достига 204,9 млрд. лева, което представлява ръст спрямо 184,9 млрд. лева през 2023 г.

Въпреки увеличението на икономическата активност, фискалното салдо се влошава спрямо предходната година, когато дефицитът беше 3,68 млрд. лв. (2% от БВП).

Държавният дълг остава под 25% от БВП

Дългът на сектор „Държавно управление“ за 2024 г. възлиза на 48,85 млрд. лв., което представлява 23.8% от БВП – ниво, което остава под маастрихтския критерий на ЕС от 60%.

Въпреки това, дългът продължава да се увеличава в абсолютна стойност – спрямо 42,39 млрд. лв. през 2023 г. и 37,86 млрд. лв. през 2022 г.

Данните са изготвени по европейска методология

НСИ подчертава, че информацията за дефицита, излишъка и дълга се изготвя по хармонизирана методология на Европейския съюз, в съответствие с Регламент на Съвета №479/2009 относно Процедурата при прекомерен дефицит.

По силата на регламента всяка държава членка предоставя на Евростат предварителни данни към 31 март и окончателни – към 30 септември на следващата година.