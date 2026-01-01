Принцесата на Уелс Катрин направи рядък публичен жест на обич към съпруга си, принца на Уелс, по време на прием, организиран от Cancer Research UK в двореца „Сейнт Джеймс“.

44-годишната Кейт разговаря с Ронан Кийтинг и съпругата му Сторм, когато бившата звезда на Boyzone попита за принц Уилям, който не присъства на събитието.

„Моля те, поздрави Уилям“, каза 49-годишният ирландски певец. Сторм Кийтинг добави, че бъдещият крал е „истински джентълмен“, а Ронан допълни: „Обичаме го“.

Катрин, която носеше червена миди рокля с бели сърца от Rodarte, се усмихна и отговори: „И аз.“

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По време на друг разговор със Себастиан Боуен — вдовец на активистката за борба с рака Дебора Джеймс — принцесата отправи топли думи както към покойната благотворителка, така и към работата ѝ.

Дебора Джеймс, известна с кампанията си за борба с рака на червата, почина през 2022 г. след дълга битка с болестта. Тя бе почетена от принц Уилям за приноса ѝ към набирането на средства и обществената осведоменост.

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Кейт също така похвали работата на Дебора Джеймс и подчерта значението на нейното наследство в борбата с рака.

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След като снимки и видеа от събитието бяха публикувани онлайн, потребители в социалните мрежи определиха принц Уилям и Кейт като „страхотен екип“, въпреки отсъствието му.

„Това е толкова мило“, написа потребител в X, а друг добави: „Такива истории обичам да чета.“

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Cancer Research UK е една от най-големите благотворителни организации във Великобритания, която се занимава с изследвания, превенция и лечение на рак.

Събитието отбеляза 125-годишнината на Cancer Research UK и събра представители на благотворителни организации, учени и публични личности, сред които Ронан Кийтинг, Сторм Кийтинг, Давина Маккол, Хана Фрай и Адел Робъртс.

Принц Чарлз и кралица Камила също присъстваха на приема, заедно с херцога и херцогинята на Глостър.