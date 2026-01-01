Огромни тълпи посрещнаха принцесата на Уелс този следобед, когато тя пристигна в Италия за първата си самостоятелна официална визита от повече от три години.

Стотици почитатели на кралското семейство се събраха на площад „Камило Прамполини“ в Реджо Емилия, за да приветстват Катрин.

Принцесата, облечена в елегантен син панталонен костюм на Edeline Lee, бе посрещната с бурни аплодисменти и възторжени възгласи.

Тя отдели време да поздрави деца в предучилищна възраст на калдъръмения площад, докато събралите се италианци я аплодираха и приветстваха.

Посещението е началото на важна международна мисия, свързана с работата ѝ в подкрепа на ранното детско развитие.

Катрин е в Реджо Емилия — град в Северна Италия, известен с иновативния си подход към образованието в ранна детска възраст — за да даде нов тласък на кампанията си за подобряване живота на децата.

В рамките на двудневната визита тя ще посети детски заведения, в които се прилага методът „Реджо Емилия“ — образователен подход, ориентиран към детето и използван за деца под шестгодишна възраст, сходен с метода Монтесори.

Според хора от обкръжението ѝ това е „изключително важен момент“ не само заради каузата ѝ, но и заради завръщането ѝ към обществените ангажименти чрез Кралския фондационен център за ранно детство, който тя създаде през 2021 г.

Някои от събралите се дори се бяха надвесили от прозорците около градския площад, за да зърнат принцесата.

Катрин прегърна млада жена, позира за селфи с фенове и приклекна, за да разговаря с малките деца, като използва и няколко думи на италиански.

Според източници бъдещата кралица е „изпълнена с енергия и ентусиазъм“ и постепенно увеличава кралските си ангажименти след месеците на тежко лечение от рак.

Италианци, развяващи британски знамена и държащи снимки на принцесата, изпълниха площада часове преди самолетът ѝ да кацне на близкото летище в 12:35 ч. местно време.