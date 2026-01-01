Принцеса Кейт, която е в ремисия от рак, започва днес двудневно посещение в Италия, свързано с ранното образование на децата – първото ѝ официално пътуване в чужбина от края на 2022 г., предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Принцесата на Уелс, съпруга на британския престолонаследник Уилям, ще бъде посрещната в град Реджо Емилия, в северната част на страната. Населеното място дава името си на образователна методика, основаваща се на идеята, че малките деца имат различни начини на мислене, разбиране и изразяване и е важното да им се даде възможност да изявяват своите заложби.

Последната официална визита на Кейт в чужбина беше през декември 2022 г., когато посети Бостън, САЩ, заедно със съпруга си за връчването на наградата „Ъртшот" (Earthshot) за опазване на околната среда, припомня АФП.

През март 2024 г. тя разкри, че е болна от рак, чийто вид не беше оповестен, и за който се подложи на химиотерапия.

Откакто през януари 2025 г. обяви, че е в ремисия, принцесата на Уелс постепенно се завърна към публични ангажименти.



Образованието е тема, близка на Кейт, която е майка на три деца: Джордж, на 12 години, Шарлот, на 11 години, и Луи, на 8 години.



През 2021 г. тя създаде Център за ранно детско развитие и работи за повишаване на осведомеността относно важността на първите години от живота на едно дете.

Педагогическият подход „Реджо Емилия“, който привлича все повече родители, учители и възпитатели, е разработен след Втората световна война от психолога и педагог Лорис Малагуци, отбелязва АФП. Той е работил с деца с увреждания, което е оформило неговата образователна философия, фокусирана върху отчитането на индивидуалните им заложби.

Според говорител на двореца в Кенсингтън „принцесата с голямо нетърпение очаква посещението си в Италия“, за да научи повече за метода „Реджо Емилия“.

Визитата на Кейт бележи „нова важна стъпка за Центъра за ранно детско развитие, който продължава да се разширява международно“, посочват от двореца в съобщението.



Целта ѝ е „да проучи най-добрите международни практики в областта на подкрепата за малките деца и за тези, които се грижат за тях“.



Посещението на принцеса Кейт е „източник на гордост“ и представлява „голямо признание за нас “, каза пред АФП Нандо Риналди, който отговаря за училищата и детските градини на територията на Реджо Емилия.