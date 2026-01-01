49-годишен мъж от село Посабина, община Попово, е задържан за 24 часа за това, че в условията на домашно насилие е нанесъл прободна на жена, с която живеел на семейни начала.

На 3 юни 2026 г. в Посабина мъжът, който е от същото село, след възникнал скандал е причинил лека телесна повреда – нанасяне на прободна рана с нож в крака, на жената, с която живеели на семейни начала. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Извършителят е здържан в Районното управление в Попово. По случая е започнато бързо полицейско производство.