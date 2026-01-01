/ Gulliver/Getty Images

Меган Маркъл отбеляза петия рожден ден на дъщеря си, принцеса Лилибет, с нов семеен портрет, споделен в социалните мрежи.

44-годишната херцогиня на Съсекс публикува снимка, на която принц Хари нежно прегръща Лилибет, чиято червеникаво-руса коса пада по раменете ѝ, а Меган се усмихва до тях.

Втора снимка показва Лилибет в градината на семейния дом в Монтесито, Калифорния, където тя разглежда цветя.

Към публикацията Меган написа:

„Нашето момиче-мечта. Честит пети рожден ден, Лили.“

На снимките Лилибет е облечена в светложълта лятна рокля, която по-рано е носила и в съдържание, свързано с лайфстайл марката на Меган – As Ever.

По-големият брат на Лилибет, Арчи, също рядко се появява публично, като семейството дълго време поддържаше високо ниво на лична неприкосновеност за децата си след преместването им в САЩ.

Меган и принц Хари често са говорили публично за значението на онлайн безопасността за децата и са подкрепяли инициативи за по-строг контрол на социалните мрежи.

По темата

Daily Mail
Последвайте ни

Любопитно