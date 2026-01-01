Меган Маркъл отбеляза петия рожден ден на дъщеря си, принцеса Лилибет, с нов семеен портрет, споделен в социалните мрежи.
44-годишната херцогиня на Съсекс публикува снимка, на която принц Хари нежно прегръща Лилибет, чиято червеникаво-руса коса пада по раменете ѝ, а Меган се усмихва до тях.
'Dream girl' Lilibet is five! Harry and Meghan mark their daughter's birthday with new family portrait https://t.co/GoGI6IhNzj— Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026
Втора снимка показва Лилибет в градината на семейния дом в Монтесито, Калифорния, където тя разглежда цветя.
Meghan Markle and Prince Harry Celebrate ‘Dream Girl’ Lilibet's 5th Birthday with Sweet New Photos Showing Off Her Red Hair https://t.co/6IIcygwsuy— People (@people) June 4, 2026
Към публикацията Меган написа:
„Нашето момиче-мечта. Честит пети рожден ден, Лили.“
На снимките Лилибет е облечена в светложълта лятна рокля, която по-рано е носила и в съдържание, свързано с лайфстайл марката на Меган – As Ever.
Princess Lilibet, the daughter of Prince Harry and Meghan, #DuchessOfSussex turns 5 today! Happy 5th Birthday, Princess Lili! 🤍🤍#RaquelFord #PrincessLilibet pic.twitter.com/3Ic90m0T7x— Raquel Ford Media (@raquelfordmedia) June 4, 2026
По-големият брат на Лилибет, Арчи, също рядко се появява публично, като семейството дълго време поддържаше високо ниво на лична неприкосновеност за децата си след преместването им в САЩ.
Меган и принц Хари често са говорили публично за значението на онлайн безопасността за децата и са подкрепяли инициативи за по-строг контрол на социалните мрежи.