Меган
Меган / БТА

Меган, херцогинята на Съсекс, сподели нови видеоклипове с принц Арчи и принцеса Лилибет, които празнуваха Великден у дома в САЩ, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Съпругата на принц Хари публикува видеа в Инстаграм, на които се вижда как семейството участва в лов на великденски яйца, храни пилета и се наслаждава на други празнични забавления.

В един от клиповете Лилибет се разхожда в градината със заешки ушички и с плюшено зайче в ръце, а в друг се вижда как Арчи украсява великденски яйца.

Други кадри показват херцогинята на Съсекс да търси яйца в кокошарника, с надпис: "Весел Великден!".

Във Великобритания принц Уилям и съпругата му Катрин заедно с децата си присъстваха на традиционната великденска служба в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор за първи път, откакто на принцесата на Уелс беше поставена диагноза рак.

Уилям поздравяваше събралото се множество пред замъка, докато двамата водеха шествието към службата заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Великденската публикация на Меган идва преди планираното пътуване на двойката до Австралия по-късно този месец.

"Принц Хари и Меган ще посетят Австралия, за да вземат участие в редица частни, бизнес и благотворителни ангажименти", каза техен говорител.

По време на посещението Меган ще участва в събитие само за жени в Сидни, а Хари ще изнесе реч на конференция за психичното здраве в Мелбърн.

От съобщението става ясно, че децата на двойката няма да я придружават по време на пътуването.

 

По темата

Елена Христова/БТА
