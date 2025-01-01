Меган Маркъл ще се завърне към актьорството, осем години след като се оттегли от Холивуд.

Херцогинята на Съсекс се присъедини към актьорския състав на филма Close Personal Friends, в който участват Джак Куейд, Лили Колинс и Бри Ларсън, съобщи вестник The Sun.

Тя ще играе самата себе си във филма, който разказва историята на две двойки, едната от които е известна, а другата – не.

Меган Маркъл бе забелязана на снимачната площадка в Пасадена, Лос Анджелис, в Amazon MGM Studios.

„Това е важен момент за Меган и означава завръщане към това, което наистина обича“, заяви източник от продуцентския екип на Amazon MGM Studios пред медията и уточни, че майката на две деца „е засипана с предложения, но това ѝ се е сторило подходящо“.

През 2017 г., след годежа си с принц Хари, херцогинята обяви решението си да се оттегли от работата си в Холивуд, която включваше роли в „Не ме забравяй“ и „Шефове гадняри“, за да се фокусира върху кралския живот.

„Това е нова глава, нали? Направих това и се чувствам много горда от работата, която свърших там, а сега е време да работя с Хари като екип“, каза тя за напускането на ролята си в хитовия телевизионен сериал „Костюмари“, докато гледаше напред към новия си живот.

Меган Маркъл влезе в ролята на Рейчъл Зейн в сериала „Костюмари“ в продължение на 7 сезона, започвайки през 2011 г. Последният ѝ епизод бе излъчен като част от финала на седмия сезон през април 2018 г.

Принц Хари заяви, че никога не бе чувал за нея, нито бе гледал сериала, преди да се срещнат.