Проектът за 30-километровия линеен парк „Зелен ринг София“, който има за цел да свърже над 30 столични квартала чрез система от пешеходни и велосипедни маршрути и обществени пространства, вече преминава от концепция към реален план за действие. Това стана ясно по време на представяне на напредъка на проекта в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Кметът на София Васил Терзиев определи „Зеления ринг“ като стратегически проект за бъдещето на града.

„Зеленият ринг като метро, но за пешеходци и колоездачи. Той трябва да бъде стратегически приоритет на всяка следваща администрация“, заяви Терзиев. По думите му проектът има за цел да свърже квартали, паркове, реки и планината в единна система, насочена към по-чист въздух, по-безопасно придвижване и по-добро качество на живот.

На събитието, заедно със заместник-кмета по „Градско планиране и развитие“ арх. Любо Георгиев и координатора на проекта от ОП „Софияплан“ Станимира Николова, бяха представени постигнатият напредък, административната подготовка и следващите стъпки за реализацията на първите пет отсечки от бъдещия линеен парк.

Проектът предвижда поетапно изграждане, като първата реална стъпка е участъкът между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“. В момента се подготвя задание за технически проект, а строителството на първата отсечка се планира да започне в края на 2026 г.

Паралелно се работи по още четири ключови участъка – „Слатинска река“, „Сухата река“, „Възраждане“ и „Вардар“, както и по изменения в уличната регулация в НПЗ „Средец“, които ще осигурят непрекъснатост на трасето и свързаност между важни градски зони.

Според Столична община „Зеленият ринг“ ще се развива като модел за съвременно, устойчиво и общностно ориентирано градско планиране. Всяка отсечка ще бъде разработвана с участието на местните общности още от най-ранните етапи – при формулирането на проектните задания.

„Всяка отсечка трябва да бъде създадена заедно с хората, които ще я използват ежедневно“, заяви арх. Любо Георгиев. По думите му ще бъдат използвани подходи като тактически урбанизъм и плейсмейкинг, включително временни градски намеси и общностни събития, чрез които гражданите да участват в планирането.

Идеята за „Зеления ринг“ датира от десетилетия, като още в края на XX век в градоустройствените планове е заложено свързване на зелените пространства на София. През последните години концепцията е развивана от ОП „Софияплан“ и партньорски организации, като през 2020 г. получава официално одобрение.

Днес проектът вече се намира в етап на реализация, като за целта са извършени административни процедури, теренни проучвания и подготовка за придобиване на необходимите имоти, включително безвъзмездното прехвърляне на 32 държавни имота в районите „Слатина“ и „Изгрев“.

За по-голяма прозрачност и обществено участие ще бъдат създадени специален уебсайт и комуникационни канали, чрез които гражданите ще могат да следят развитието на проекта.

„Зеленият ринг не е просто проект за парк, а проект за свързване на града“, подчертават от Столична община. Реализацията му ще бъде поетапна и дългосрочна, но всяка следваща стъпка приближава София към по-зелена, по-свързана и по-достъпна градска среда.