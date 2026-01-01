Двама шофьори на БМВ-та бяха задържани в рамките на една нощ в Районното управление в Елин Пелин, съобщиха от ОДВМР-София.

Около 21 часа снощи автопатрул е извършил проверка на лек автомобил БМВ, управляван от жител на града. При тестването на водача с техническо средство пробата му реагирала положително на канабис. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.

Минути след 3 часа тази нощ служители на районното управление предприели проверка на лек автомобил БМВ, управляван от жител на с. Доганово.

При тестването на водача за употреба на алкохол дрегерът отчел 1.44 промила. Нарушителят остава в полицейския арест за срок до 24 часа.

Започнато е бързо производство за извършено престъпление.