Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ шестима незаконни мигранти, укрити в тайник на автобус, съобщиха от МВР.

МВР

На 7 юни вечерта на пункта пристигна за влизане в България автобус, управляван от 53-годишен турски гражданин.

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По метода „анализ на риска“ граничните полицаи отклонили превозното средство за детайлна проверка, при която с митнически служители установили тайник на мястото на резервоара.

МВР

В него са открити мъже без документи за самоличност - по техни данни от Ирак.

Водачът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Свиленград и работата по случая продължава.