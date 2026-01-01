Британската полиция съобщи, че е арестувала ученичка в северозападния английски град Манчестър, след като трима души са били ранени при предполагаемо нападение с нож в училище.
„В момента служители реагират на инцидент в училище“ в северно предградие на града, се посочва в изявление на полицията на Голям Манчестър.
Manchester school stabbings LIVE as girl arrested and three injured https://t.co/44wJHfZFOb— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) June 9, 2026
„Трима души са пострадали, но на този етап не се смята, че нараняванията им са сериозни“, допълват от полицията. Местни медии съобщават, че се предполага, че пострадалите са получили прободни рани.
Girl Arrested After Three Injured In Serious Incident At Manchester School— BPI News (@BPINewsOrg) June 9, 2026
A girl has been arrested after three people were injured in a serious incident at Co-op Academy Manchester on Plant Hill Road in Blackley, police said.
Injuries are not believed to be serious.
The… pic.twitter.com/sM3goLjhMb
След инцидента училището „Ко-оп Академи“ е било поставено под блокада, а районът е бил изпълнен с полицейски автомобили и хеликоптери, съобщава вестник „Манчестър Ивнинг Нюз“.
„Спешните служби остават на място и оказваме съдействие на училището“, заявиха още от полицията, без да потвърдят официално, че става въпрос за нападение с нож.
Не се смята, че съществува по-широка заплаха за учениците и персонала на училището.
BREAKING: A girl has been arrested after three stabbed at Manchester school.— The Independent (@Independent) June 9, 2026
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Британското правителство се опитва да ограничи престъпленията с хладни оръжия сред младежите, както и продажбата на забранени ножове и мачетета, включително чрез интернет.
През февруари 13-годишно момче беше арестувано и обвинено във връзка с предполагаемо нападение с нож срещу две момчета в училище в Лондон. | БГНЕС, АФП