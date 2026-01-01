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Британската полиция съобщи, че е арестувала ученичка в северозападния английски град Манчестър, след като трима души са били ранени при предполагаемо нападение с нож в училище.

„В момента служители реагират на инцидент в училище“ в северно предградие на града, се посочва в изявление на полицията на Голям Манчестър.

„Трима души са пострадали, но на този етап не се смята, че нараняванията им са сериозни“, допълват от полицията. Местни медии съобщават, че се предполага, че пострадалите са получили прободни рани.

След инцидента училището „Ко-оп Академи“ е било поставено под блокада, а районът е бил изпълнен с полицейски автомобили и хеликоптери, съобщава вестник „Манчестър Ивнинг Нюз“.

„Спешните служби остават на място и оказваме съдействие на училището“, заявиха още от полицията, без да потвърдят официално, че става въпрос за нападение с нож.

Не се смята, че съществува по-широка заплаха за учениците и персонала на училището.

Британското правителство се опитва да ограничи престъпленията с хладни оръжия сред младежите, както и продажбата на забранени ножове и мачетета, включително чрез интернет.

През февруари 13-годишно момче беше арестувано и обвинено във връзка с предполагаемо нападение с нож срещу две момчета в училище в Лондон. | БГНЕС, АФП

БГНЕС, АФП
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