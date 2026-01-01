Районната прокуратура в Благоевград е привлякла като обвиняем 38-годишен мъж по разследване за блудство с малолетно дете. По данни на държавното обвинение събраните до момента доказателства сочат съпричастността му към престъплението.

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На 8 юни в къща в Благоевград мъжът извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на 8-годишно момиче.

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата.

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Т.М. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

С оглед високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление предстои наблюдаващият прокурор да изготви искане до Районен съд - Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане по стража“ по отношение на обвиняемия.

С постановление на прокурор Т.М. е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване довеждането му пред съда.

Разследването по делото продължава.