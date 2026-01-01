Петър Витанов от "Прогресивна България" предложи за председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) е юристът Георги Стоянов Хорозов по време на консултациите при президента Илияна Йотова, където парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание представиха своите номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК).

За членове на ЦИК той предложи юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев – специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Цветкова.

Спор за методиката при определяне на състава на ЦИК на консултациите при президента (ВИДЕО)

Петър Витанов допълни, че Георги Хорозов има стаж като юрист от 31 години. Той е магистър по право в Софийския университет, притежава степен доктор в Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат е в Софиийската адвокатска колегия.

По настоящем Хорозов е член на Висшия адвокатски съвет, а до 2025 г. е бил член на Висшия дисциплинарен съд.

Рая Назарян представи кандидатите на ГЕРБ-СДС. Те предлагат за секретар на ЦИК Йорданка Ганчева, която е юрист.

За членове на ЦИК предлагат юристите Георги Баханов и Анна Александрова.

Назарян отбеляза, че втората по големина парламентарна група следва да получи позицията секретар на ЦИК, но в случай, че подобно съгласие не бъде постигнато от ГЕРБ-СДС предлагат Йорданка Ганчева за заместник-председател на комисията.

“Продължаваме промяната – Демократична България” (ПП-ДБ) представиха номинацията на Алина Добреваи на Вяра Тодева за членове на ЦИК.

Божидар Божанов посочи, че Алина Добрева е доктор по политическа комуникация. От 2015 г. до момента тя е анализатор и изследовател в Службата за изследвания на Европейския парламент в Брюксел, където се занимава с електорални изследвания и демократични процеси. Тя е била и доброволец и е подпомагала провеждането на избори извън страната, каза Божанов. Тя е участвала в проекти за изборите и избирателните правила. Според Божанов Алина Добрева е подходяща и висококвалифицирана кандидатура за член на ЦИК.

Божидар Божанов заяви, че от коалицията няма да излъчат заместник-председател в знак на несъгласие с метода на изчисление или там както се казва на тази процедура. Той благодари на досегашните представители на ЦИК – Цветозар Томов и Любомир Георгиев.

Вяра Тодева е била два пъти областен управител на София, а един път областен управител на София, посочи Николай Денков, който представи номинацията й. Тодева има магистърска степен по право с юридическа правоспособност и по маркетинг и мениджмънт, и дълга кариера в изпълнителните структури на администрацията. Изпълнявала е длъжността в Агенцията по вписванията и е била директор на дирекции в Държавна агенция “Електронно управление”, Министсртвото на здравеопазването, Агенцията по вписванията и Държавната агенция по туризъм.

По думие му като областен управител неколкократно е координирала изборите. Има административен и управленски опит за подготовката на избори. Била е избрана за народен представител в 50-ото Народно събрание.

ДПС предложи Исмаил Осман за секретар на ЦИК и Цветан Енчев за член на ЦИК.

Осман е с дългогодишен опит като кмет на община, председател на общински съвет, добре познава изборния процес, изтъкна Михайлова. Бил е депутат, работил е по законодателни инициативи и опитът му може да допринесе за работата на ЦИК, добави тя.

Енчев е юрист, работил в различни държавни институция, депутат в няколко поредни състава на НС, участвал е в парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси, отбеляза Искра Михайлова.

От „Възраждане“ предлагат адвокат Маргарита Махаева за член на ЦИК, както и участие в ръководството като заместник-председател. Номинацията обяви Петър Петров.

Петров отбеляза, че Махаева е юрист с близо 10 години юридически стаж, адвокат и е била народен представител в продължение на три последователни регистратури на Народното събрание. Той добави, че Махаева е участвала активно в законодателния процес и работата на парламентарните комисии. Също така притежава опит в организацията и провеждането на всички видове избори в България.

Йорданка Ганчева (ГЕРБ–СДС) беше излъчена чрез жребий за кандидат за секретар на ЦИК. Това стана по време на консултациите между парламентарно представените партии и коалиции и президента Илияна Йотова, свързани със състава на комисията.

До провеждането на жребий се стигна, след като две политически формации издигнаха различни номинации за поста. ГЕРБ–СДС предложи Йорданка Ганчева, а ДПС номинира Исмаил Осман.

След като жребият определи Ганчева като кандидат за секретар на ЦИК, от ДПС заявиха, че ще предложат Исмаил Осман за заместник-председател на комисията.