53-годишен мъж, служител на НКЖИ, пострада сериозно при трудов инцидент на железопътната линия между бургаския квартал "Долно Езерово" и Камено.

Инцидентът е станал около 10:40 часа вследствие на прехвърчане на електрическа искра, съобщи за БТА директорът на Инспекцията по труда в Бургас Павлин Васков. По данни на свидетели на инцидента работникът бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 хиляди волта.

Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние, съобщи NOVA. Транспортиран е към болнично заведение във Варна. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен.

Служителите на фирмата работели по отстраняването на проблеми по далекопроводната мрежа от вчера. По жп линията е извършвана поддръжка на електрическата мрежа.

Пострадалият има дългогодишен трудов договор с Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Предстои обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени. Случаят е поет от Инспекцията по труда.