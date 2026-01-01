Една от сградите в местност Салтанат, до Делфинариума в Морската градина, е поредният случай на тоталното бездействие на кмета на Варна Благомир Коцев и неговата администрация.

Това каза пред журналисти общинският съветник от ГЕРБ архитект Стоян Петков. Той и колегите му Иван Портних и Тодор Балабанов заявиха, че това е поредният незаконен строеж, за който кметът не предприема абсолютно нищо.

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Петков показа снимки от 2023 г., на които сградата е стара и порутена. Освен че е частично съборена и вдигната наново, тя е и надстроена, което го разбрахме към края на 2025 г., каза архитектът.

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Той допълни, че с колегите му многократно са отправяли искания към кмета да им предостави документация по този случай. Според Петков сградата е издигната без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж.

Общинският съветник каза още, че според Общината е издадено предписание второто ниво на къщата да бъде съборено, но до момента това не е изпълнено. Ако собственикът не го е направил доброволно, администрацията има възможност принудително да събори незаконен строеж и да запорира част от собствеността на инвеститора, за да може да си възстанови финансовата щета, посочи Петков.

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Тодор Балабанов припомни, че съветниците от ГЕРБ показаха пред журналисти терен, на който се строи законно, но в разрез със закона е изсечена 10 декара гора. Тогава министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че няма никаква връзка между този случай и Баба Алино, но такава има, подчерта общинският съветник. По думите му има връзка и със случая в Салтанат и тя е „последователното и тенденциозно бездействие на кмета“.

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"В началото на мандата си Благомир Коцев обеща трайно решение на проблема с наличие на автомобили в Морската градина", каза Иван Портних. Според него до забрана за колите не се е стигнало, „защото основен възползващ се от цялата ситуация е кметът и неговият хотелски и ресторантски комплекс в парка“.

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Портних каза още, че според справка на настоящата администрация, всъщност, в предни мандати няма нито едно издадено разрешение за строеж в Морската градина. Портних допълни, че протестите с искания за оставката на Благомир Коцев са граждански и ГЕРБ не участва в тях, но показват, че се натрупват обстоятелства, които дават основание на хората да са недоволни.