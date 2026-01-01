Намираме се до пореден имот на фирмата "КУБ" във Варна, на който си личи, че има предприети строителни дейности в големи мащаби.

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Искаме да покажем , че на това място се вижда поредна тяхна инициатива, за която има и строителни книжа, с което искаме да докажем, че кметът Коцев и неговият екип са детайлно запознати с инициативата и намеренията на тази фирма. Това заяви арх. Стоян Петков.

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Общинските съветници от ГЕРБ във Варна показаха още един парцел с изсечени дървета. Такива заповеди по смисъла на закона, те са задължителни на база одобрени инвестиционни проекти, и другото задължително нещо е направата на компенсаторна програма, която очевидно някак си във времето се е размила и съвсем леко малко са я пропуснали в общината, добави Петков.

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"Наредбата казва, че докато не бъде изпълнена компенсаторната програма, строежът не се въвежда в експлоатация, но може да започне да се строи", заяви Тодор Балабанов, общински съветник от ГЕРБ-СДС.

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"Като през първия предстоящ сезон ако започне да се строи зимата примерно, първата пролет следва да се извърши засаждане на дървета. Като гледам вече са минали два пролетни и два есенни сезона", добави Балабанов.

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Иван Портних заяви, че от гората едно дърво не е останало. Сеч до последното дърво. „Кой инвеститор, варненски или неварненски, може да се похвали, че на него са му разрешили с лекота да изсече 2, 3, 5, 10, 15 дървета, попитайте строителната камара, вижте сега какви драми се случват с липите, с кедрите в "Аспарухово", а тук говорим за хиляди дървета, изсечени от край до край. Това е огромна територия от 10 декара.

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Тук има огромна протекция от кмета и много широко затворени очи, както от районния кмет на район "Приморски", когото не бива да пропускаме, защото той също остава в сянката, той също е от ПП-ДБ, той също е трябвало да контролира, както тази територия, така и съседната Баба Алино 1, и през който е минал ПУП, първоначално той минава през районното кметство.

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Там би следвало техници, архитекти да дойдат на място да видят, те са дошли защото в разработката на ПУП, който се предлага, всъщност цялото незаконно строителство е нанесено в реалните му контури.

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"Тук говорим за ясна комуникация, поддръжка, чадър, подкрепа, протекция, както искате го наречете. Но този пример показва, че някой може да дойде и да изсече 10 декара гора в града без никой да го санкционира, а напротив, веднага да му издаде строителните книжа. Няма друга инвеститорна компания или строител в града, който да се похвали с такова постижение", каза още Портних.