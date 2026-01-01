Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция изразяват подкрепа към правителствената инициатива „Кошница с грижа“, но същевременно сигнализират за натиск върху български производители от страна на търговски вериги.

В писмо до министър-председателя и министъра на земеделието и храните организациите посочват, че подкрепят целта на инициативата за осигуряване на по-достъпни цени на основните хранителни продукти и за насърчаване на българското производство.

„Стремежът Ви да осигурите на българските граждани по-справедливи и по-ниски цени на основните хранителни продукти“ е оценен положително от бранша, се казва в позицията.

В същото време производителите сигнализират, че само ден след среща на премиера с представители на търговските вериги са започнали да получават съобщения за оказван натиск да намалят доставните си цени с 15%.

Според тях, в случаите когато производителите не се съгласяват с тези условия, те са изправени пред риска да прекратят доставките си към съответните търговски обекти.

Браншовите организации определят това като „изключително тревожен сигнал“, който може да доведе до прехвърляне на тежестта на политиката за по-ниски цени върху българските земеделски производители, въпреки нарастващите им производствени разходи.

„Не смятаме, че Вашата цел е била тежестта на тази инициатива да бъде понесена единствено от българския производител“, се посочва още в писмото, като се настоява за конкретни мерки за предотвратяване на подобни практики.

Организациите предупреждават, че ако не се предприемат действия, инициативата може да бъде реализирана чрез нелоялни търговски практики, които вече са предмет на законодателни промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Писмото е подписано от Марин Генуров, председател на УС на БАПОП, и Цветан Цеков, председател на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.