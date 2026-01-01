Мъж загина при експлозия на автомобил в град Балашиха, разположен на около 10 километра от Москва, съобщиха руските власти и независимото руско издание „Астра“, цитирани от „Киев Индипендънт“.

Властите не разкриват самоличността на мъжа, който се е намирал в автомобил BMW X3 по време на взрива в Московска област. Руският Телеграм канал Shot съобщава, че жертвата е била на 62 години.

Според Следствения комитет на Русия експлозията е станала около 5:30 ч. местно време, докато автомобилът се е движел в близост до жилищна сграда на улица „Колдунова“ в квартал „Авиаторов“ в Балашиха.

По информация на руския Телеграм канал 112 взривното устройство е било поставено под шофьорската седалка и е имало мощност, равняваща се на 300–400 грама тротилов еквивалент.

Квартал „Авиаторов“ е жилищен район, първоначално изграден за руски военнослужещи и техните семейства. Построен е върху територията на бивша военна база, а жилищата са били разпределяни чрез руското министерство на отбраната на пенсионирани военни, ветерани и семейства на военнослужещи.

Взривът е станал на по-малко от километър от мястото, където през април 2025 г. при атентат с автомобилна бомба беше убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на руския Генерален щаб.

Причината за експлозията засега остава неясна. Към момента на публикуването на информацията Киев не е коментирал инцидента в Московска област.

Мъжът е починал вследствие на множество травми, получени при взрива. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно производство, без да уточнява по кои обвинения.

Украйна и преди е извършвала операции срещу руски военни и други фигури, свързани с руската инвазия, но към този момент няма доказателства, които да свързват Киев с експлозията в Балашиха.