Със своя заповед днес кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация.

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“, припомнят от Общината.

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Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.

В началото на май миналата година заместник-кметът на Варна Диан Иванов напусна поста си, а в мотивите си той бе посочил лични съображения и здравословни причини.

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В края на август 2025 година от длъжност бе освободен заместник-кметът Христо Рафаилов, който отговаряше за финансите. Тогава от Общината не уточниха какви са мотивите за освобождаването му.