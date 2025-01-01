От 12 ноември, длъжността кмет на Варна се изпълнява от законно избрания кмет - Благомир Коцев. Спираме със заповедите за заместване, кметът ще изпълнява своите функции от ареста, където продължава неговото необяснимо задържане.

Това заяви на брифинг изпълняващият досега функциите кмет на града Павел Попов в присъствието на останалите заместник-кметове от екипа - Снежана Апостолова, Пламен Китипов и Димитър Кирчев. Заместник-кметът Илия Коев е в Министерството на спорта за подписване на споразумение, което изисква неговото присъствие, съобщиха от Общината.

"Оттук нататък отказваме да участваме в процес, в който кметът на Варна търпи наказание, без да бъде осъден. Задържането на Благомир Коцев се превръща в безсмислено наказание. Той няма намерение да подава оставка или да използва суверенната си воля, за да обслужи заговора за отстраняването му", подчерта още Попов.

Община Варна

Той обясни, че досега администрацията е използвала инструмента за излизането на кмета в отпуск. "Благомир Коцев има още дни за отпуск, но ние решаваме съзнателно да спрем да използваме този инструмент, именно поради променената ситуация с приключване на следствието и изчерпването на всякакви основания от страна на прокуратурата и съда да задържат кмета на Варна в ареста", каза още Попов.

"Съзнаваме, че начинът на работа, който избираме, ще бъде свързан с логистични трудности, но имаме ясен алгоритъм как да ги преодоляваме. Оттук нататък нормалната работа на Общината ще се поддържа чрез решения, взети от самия кмет.

Документите ще му бъдат предоставяни ежедневно за подпис от упълномощено лице. Направили сме всичко необходимо този документооборот да се случва регулярно", заяви още Попов.

"Задържането на Благомир Коцев е необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени официално. Аргументите за неговото оставане в ареста, които досега бяха изтъквани от прокуратурата, вече не са налице - той не може да влияе върху следствие, което е приключило", посочи Попов.

Той припомни, че в петък - 7 ноември, защитата на Коцев е поискала гледане на нова мярка за неотклонение, което обичайно трябва да бъде насрочено в тридневен срок. "Днес е третият ден и очакваме да бъде насрочено това разглеждане", заяви Попов.

"Мярката ще се гледа при променени обстоятелства - липса на следствие, на което кметът би могъл да пречи, така че по всяка правна и човешка логика неговото освобождаване би трябвало да е въпрос на дни", уточни Попов.

Той допълни още, че Общинската избирателна комисия във Варна заседава по сигнали от лице, което е ключов инструмент в заговора за отстраняване на кмета - веднъж като свидетел, втори път като автор на сигнал към ОИК.

Попов направи и кратък анализ на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който разгръща хипотезите, при които може да бъде прекратен кметски мандат. Те бяха изписани и на специално изработено табло зад него.

"Тези хипотези са ограничен брой. Под номер 4 стои влязла в сила присъда. Това означава, че кметовете могат да бъдат отстранявани само след съдебен процес, който е завършил с влязла в сила присъда. Нищо такова не се е случило с Благомир Коцев, към когото има само напълно недоказани обвинения", поясни Попов.

"Другият сценарий, по който заседава ОИК - неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец, също не е изпълнено - първо, кметът не е отсъствал неоснователно от работа, а на основание предприети действия по задържане под стража, което не е наказание, а мярка, която съдебната власт е решила да предприеме и второ, кметът участва в нашата работа, с останалите заместници се чуваме с него достатъчно често, обсъждаме въпроси, свързани с текущата работа и оперативни задачи", допълни Попов.