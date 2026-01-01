Бързи производства са образувани спрямо двама шофьори в региона, съобщиха от ОДМВР - Пазарджик.

Вчера рано сутринта на кръстовище в областния град станал пътен инцидент между две леки коли.

На място пристигнали екипи на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик. След направени тестове на водачите се оказало, че един от тях е положителна проба за употреба на наркотични вещества.

Освен това и алкотестът му отчел концентрация на алкохол в издишания въздух над 2 промила. 46-годишния пазарджиклия е задържан в ареста на РУ-Пазарджик за срок от 24 часа.

Снощи на кръстовище в гр. Ракитово автопатрул при местния полицейски участък проверил „Фолксваген“, управляван от 35-годишен жител на гр. Батак. Освен неправоспособен мъжът се оказал зад волана с над 1.2 промила концентрация на алкохол. Той също прекарал нощта в ареста на РУ-Пещера.