В Кюстендил започва специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и охрана на селскостопанската продукция.

Това каза говорителят на Областната дирекция ОД на МВР Катя Табачка. Тя поясни, че операцията е ежегодна и се провежда след убийството на пазач на черешови насаждения.

Специализираната операция ще продължи до 8 юли и се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Целта е да не се допуска извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция.

По време на операцията ще има засилено полицейско присъствие и контрол в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши и животинските тържища. Ще бъде упражняван и контрол за стриктното спазване на правилата за движение и недопускане на пътни инциденти.

В осъществяването на охранителната операция маршрутите на екипите ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще бъдат увеличавани екипите в районите с черешови насаждения.

Полицията ще следи работата в черешовите градини да е преустановена преди 20:00 часа, както и да се спазват правилата, които приема местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата и извозването им от земеделските производители.

От полицията в Кюстендил отчитат, че в резултат на провеждането на такива операции в минали години значително са намалели посегателствата към земеделска реколта в района.