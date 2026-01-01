Баща и 9-годишната му дъщеря са станали жертва на агресивно поведение край елинпелинското село Лесново, след като спрели по време на велосипедна разходка, за да откъснат няколко череши от крайпътно дърво. Инцидентът е заснет на видео и предизвика широк обществен отзвук в социалните мрежи.



За случилото се разказва бащата на детето - Цветко Цветков, който публикува кадри от конфликта във Facebook. По думите му той и дъщеря му правели обичайната си вечерна разходка с велосипеди, когато забелязали отрупано с плодове черешово дърво край пътя.





„Предложих на дъщеря ми да си откъсне няколко череши. Тъй като клоните бяха високи, я вдигнах на раменете си“, разказва Цветков.



В този момент към тях се приближил лек автомобил, в който пътували мъж и жена. Според бащата и както се вижда от публикуваното видео, автомобилът преминал върху велосипеда на детето, оставен край пътя, и останал спрян върху него.



На кадрите се чува как Цветков многократно моли шофьора да премести колата и да освободи велосипеда.



„Моля ви се, върнете се назад, защото в момента за пет череши мачкате на детето ми колелото. Не сме взели нито плик да ги берем, да ги крадем“, казва той.



От видеото се вижда още, че детето започва да плаче, докато бащата се опитва спокойно да разговаря с водача.



В конфликта се намесва и жената, която пътува в автомобила. По думите ѝ черешовото дърво не е собственост на семейството.



„Нека си наберат, какъв е проблемът? Черешата не е наша“, казва тя, като впоследствие призовава бащата да заснеме случващото се и да подаде сигнал в полицията.



Малко по-късно автомобилът потегля назад, като велосипедът е влачен по чакъла, преди да бъде освободен.



Напрежението ескалира допълнително, след като Цветков заявява, че ще извика полиция и настоява на шофьора да бъде направен тест за алкохол. Това предизвиква остра реакция от страна на мъжа, който започва да отправя обиди и заплахи.



„Айде извикай полиция. Ще те утрепя“, се чува на видеозаписа.



През цялото време на кадрите се чува плачът на 9-годишното момиче, видимо уплашено от случващото се. След като бащата и дъщерята си тръгват, жената от автомобила се обръща към тях с извинение за поведението на съпруга си.



По случая вече е подадена жалба в Районното управление на полицията, като е образувана проверка. Случаят предизвика сериозна обществена реакция в Лесново и региона. Местни жители са организирали протест в подкрепа на бащата и неговата дъщеря, който е насрочен за 14 юни.

От полицията съобщиха, че на 8 юни в Районно управление-Елин Пелин е постъпила жалба за възникнал конфликт по повод откъснати череши.

Служителите на реда веднага предприели оперативно-издирвателни действия, в хода които установили, че около 21.15 часа предния ден мъж е отправил заплахи към подателя на сигнала в присъствието на малката му дъщеря.

Извършителят на деянието бързо е установен и доведен в Районното управление. От участниците в конфликта са снети писмени сведения; приобщени са и записи, имащи отношение към изясняването на фактическата обстановка по случая.

Материалите по преписката са окомплектовани за доклад в Районна прокуратура с оглед преценка за извършено престъпление от общ характер.