Принц Хари и Меган Маркъл заведоха децата си Арчи и Лилибет на специално пътуване до Дисниленд, с което отпразнуваха рождените им дни. Херцогинята на Съсекс сподели в Instagram кадри от семейното приключение, включително срещи с любими герои на Disney.
Лилибет, която навършива 5 години на 4 юни, беше заснета как прегръща Пепеляшка и се среща с принцеса Аврора от „Спящата красавица“. Арчи, който стана на 7 години през май, изглеждаше по-сдържан и дори се скри зад колона по време на една от срещите с героите.
Семейството е било придружено и от майката на Меган — Дория Рагланд. Според източник пред People посещението е било продължение на празненствата за Деня на майката. Децата са се качвали на множество атракциони, а Меган публикува и забавно видео с Мики и Мини Маус.
На снимките Арчи изглежда пораснал, облечен в дънки, тъмна тениска и шапка на Disney, докато Лилибет е с лятна рокля и вързана назад ягодоворуса коса. Хари и Меган продължават да пазят личното пространство на децата си, като частично прикриват лицата им в социалните мрежи.
Миналата седмица Меган отбеляза рождения ден на Арчи и с редки архивни снимки, включително кадър, на който като бебе спи върху гърдите на принц Хари. Двойката отдавна подчертава желанието си децата им да растат далеч от строгите кралски традиции и общественото внимание.