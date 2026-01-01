Меган Маркъл публикува в Instagram невиждана досега снимка на принц Арчи по повод рождения му ден. На нея момчето лежи върху гърдите на баща си, принц Хари.

„Седем години по-късно… честит рожден ден на нашето сладко момче“, написа Меган към снимката.

Арчи е роден на 6 май 2019 г. в частната болница „Портланд“ в Лондон, а не в традиционното крило „Линдо“ на болница „Сейнт Мери“. Още тогава Хари и Меган се отклониха от кралската традиция, отказвайки обичайната фотосесия пред медиите след раждането.

Най-големият обществен дебат около раждането на Арчи обаче беше свързан с неговата титла – или по-скоро с липсата на такава.

Малко след появата му на бял свят Меган обяви, че синът им ще бъде „частен гражданин“ без кралска титла, тъй като двамата не желаят детето им да бъде обвързано с кралски конвенции и тежестта на монархическата история.

Херцогът и херцогинята на Съсекс настояваха Арчи да бъде известен просто като „мистър Арчи“, като решението имаше за цел да осигури по-голяма защита на личния му живот.

Когато през 2020 г. Хари и Меган взеха безпрецедентното решение да се откажат от кралските си задължения и да напуснат Великобритания, бъдещето на Арчи в рамките на монархията остана неясно, тъй като по онова време той все още нямаше титла.

Тогава журналисти, сред които и Омид Скоби – по-късно биограф на двойката – определиха решението като част от стремежа им да осигурят на сина си „възможно най-нормален живот“.

Арчи и Лилибет не са били „принц“ и „принцеса“ по рождение, тъй като тогава не са били внуци на действащ монарх. Те обаче получиха правото да използват тези титли, след като крал Чарлз III се възкачи на трона през 2022 г.

Според близки до семейството Хари и Меган не възнамеряват да отнемат на децата си правото по рождение, а искат самите те един ден да решат дали да използват титлите си.

По информация на британски медии крал Чарлз се е срещал с Арчи само няколко пъти, а с принцеса Лилибет – едва веднъж, през 2022 г.

Междувременно се твърди, че покойната кралица Елизабет II е била „съкрушена“ от факта, че няма да може да наблюдава как Арчи расте, след като Хари и Меган се установиха в Монтесито, Калифорния.

Въпреки напрегнатите отношения между Съсексови и кралското семейство, според информации крал Чарлз желае да възстанови връзката си с двете деца на Хари.

През 2024 г. кралският коментатор Майкъл Коул заяви пред Daily Mail, че монархът „остро усеща липсата на близост“ с внуците си в Калифорния.

„Тези невинни деца растат без реален контакт с кралското семейство във Великобритания“, коментира Коул, като добави, че по време на лечението си от рак Чарлз би намерил „утеха и радост“ в срещите с внуците си.

По думите му не само разстоянието държи семейството разделено, но и напрежението между принц Хари, Меган и останалите членове на кралската фамилия.

Коул допълва, че Чарлз поддържа много близки отношения с другите си внуци – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, за които играе ролята на „грижовен и отдаден дядо“.