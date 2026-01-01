„България има традиции, експертиза и доказан потенциал в отбранителната индустрия, и това е силен стратегически актив на страната ни. Днес пред нас стои възможността не просто да запазим тези позиции, а да ги развием чрез съвместни проекти, трансфер на технологии, инвестиции в производствени мощности и сътрудничество между индустрията, науката и образованието“. Това заяви заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова – Иванова при откриването на Индустриален форум, който е част от изложението „Хемус 2026“.

Темата на форума тази година е „Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема“.

Министерство на отбраната

Българската отбранителна индустрия е партньор на Министерството на отбраната, с който в тясно сътрудничество можем да допринесем за засилване на отбранителния ни капацитет, посочи още заместник-министърът на отбраната. Един от акцентите в политиката на Министерството на отбраната е механизмът за засилване на отбранителния потенциал на Европа – SAFE. „При изпълнение на проектите по инструмента SAFE фокусът ще бъде изпълнението на истинско индустриално сътрудничество и установяване на повече партньорства между българската индустрия и европейските партньори. Целта е увеличаване сигурността на доставките и производството и поддръжката на новопридобитите платформи“, посочи още тя.

В откриването на форума участваха още заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, както и Холгер Зиглер - началник на секция „Стандартизация и осигуряване на способности“ от отдела за инвестиции в отбраната на НАТО.