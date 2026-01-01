53-годишен мъж е в тежко състояние след побой от 34-годишен мъж в Ямбол, съобщиха от полицията.

На 3 юни е подаден сигнал, че до блок 14 в жк. „Георги Бенковски“ е станал скандал, прераснал в сбиване между двамата.

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По-младият мъж е нанесъл множество удари с ръка по главата на опонента си.

При последвалия медицински преглед на 53-годишния мъж е установено, че има кръвоизлив в мозъка.

Пострадалият е транспортиран за лечение в МБАЛ-Сливен. Работата по случая продължава.