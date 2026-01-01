За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит. Трябва да се правят реформи, трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза Божидар Божанов от "Демократична България" пред журналисти.

Те са внесени като отделни законопроекти. "Част от тях са приложими и по отношение на Закона за бюджета", отбеляза той.

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От "Демократична България" предлагат поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. Също така системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, за да може фалшивите ТЕЛК решения, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани.

В момента министърът, дори и да иска, няма право да освобождава пенсионерите в МВР, каза Божанов. Той обясни, че трябва да се въведе програма на база, на която по оценка на необходимостите, защото има райони, където, ако освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи. Така че това трябва да се случи на база на анализ.

Търговете за частните болници вече са внесени, посочи той.

Също така централизираните конкурси за държавни служители - не можем просто да кажем, че ще съкращаваме едни хора. Трябва да се направи така, че държавните служители да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да знаят езици, да знаят за какво са там, а не да бъдат партийни калинки, каза още Божанов.

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От ДБ предлагат да бъдат намалени и бонусите в администрацията, както и мерки, свързани с модернизаци, с това България да направи няколко крачки напред, а не просто да си говорим как да спестим сега едни пари, а това спестяване да бъде функция от това, че променяме страната.

Още една мярка, която е важна е държавните служители да започнат да плащат поетапно осигуровки. Предвидили сме за тази година да започнат да плащат 2% осигуровки, посочи Божанов.

Божанов коментира и задържането на Стоян Мавродиев в Белград. "Очевидно много закъсняло, той се издирва от 2024 г. Ние сме подавали сигнали още преди да бъде обявен за издирване, когато беше верен на модела Пеевски-Борисов. Правилно е, че е задържан, надявам се законът да бъде приложен спрямо него с цялата си строгост".

Той направи коментар и по отношения на смяната на особения търговски управител на „Лукойл“. "Вярно е, че можем да имаме критики към Румен Спецов. Въпросът е, че човекът, който са сложили като особен управител не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач от листите на ДПС, на негово място пък се слага бивш депутат от ГЕРБ и това поставя въпроси.