Колко струва софтуерът, с който се изпращат фалшиви SMS-и от името на КАТ? Може ли убиец да бъде нает през Даркнет? Как децата попадат в полезрението на онлайн хищници, докато играят Roblox? И защо според експерти българските институции изостават в битката с киберпрестъпността?

Това са част от темите в новия епизод на „Телеграфно подкастът“ с гост проф. д-р Илин Савов, който прави мрачна, но реалистична картина на света зад екрана – от дигиталните измами и Даркнет до заплахите за децата в интернет.

По думите му софтуерът, използван за измамните SMS-и от името на КАТ, какъвто е случаят с арестувания Денис Балабанов, струва между 4000 и 5000 долара. Савов обяснява, че подобни инструменти се продават в затворени канали и платформи, включително в Telegram, а чрез изкуствен интелект дори хора без сериозни технически познания могат да бъдат обучени да извършват киберизмами.

„В момента в много от платформите се разпространяват short videos и трейлъри, от които съвсем спокойно, без да си софтуерен инженер, можеш да се научиш да създадеш платформа за измами. Между 500 и 2000 долара струва обучението да станеш дигитален измамник“, казва експертът.

Според него Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разполага с професионалисти, но ресурсът не е достатъчен за мащаба на престъпленията. „ГДБОП категорично не могат да се справят с цялата киберпрестъпност, която ни залива. Колегите са професионалисти, но започват да изнемогват“, заявява Савов.

Голяма част от разговора е посветена на даркнет – тъмната част на интернет, недостъпна за масовите потребители. Проф. Савов го описва като „дигитална криминална икономика“, в която могат да бъдат поръчани убийства, отвличания, трафик на оръжия и наркотици.

Именно в тази връзка той коментира и убийството на Алексей Петров, като посочва, че една от основните хипотези е извършителят да е бил нает чрез Даркнет.

„Не само е възможно в Даркнет да е уговорен убиецът му, но това е задължителна хипотеза в разследването“, казва Савов. По думите му извършителят най-вероятно не е българин, а подобна поръчка би могла да струва от стотици хиляди до няколко милиона евро.

Особено тревожна според експерта е темата за децата в интернет. Той предупреждава, че платформи като Roblox често се използват от онлайн хищници, които се представят за деца чрез фалшиви профили и автоматизирани ботове.

„Децата не могат да разпознаят, че отсреща стои възрастен човек с лоши намерения“, обяснява Савов. По думите му много малолетни влизат от любопитство в забранени платформи, включително в Даркнет, а липсата на достатъчно обучение както за деца, така и за родители, ги прави лесна мишена.

Проф. Савов разказва още, че сред жертвите на киберпрестъпления има и високопоставени служители в системата на МВР, магистрати и ръководители на областни дирекции, които са били изнудвани с лични данни, снимки и дийпфейк видеа с порнографско съдържание.

„Много от тях ги е било срам да подадат сигнал срещу собствените си подчинени“, казва експертът.

В края на разговора той отправя и остра критика към състоянието на системата за сигурност у нас. „МВР е в 2005 година по отношение на киберизмамите. Системата има нужда от рестарт и от авторитети“, заявява проф. Савов.