Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и почетният председател на Съюза на българските филателисти Симеон Сакскобургготски валидираха първите пощенски марки от ново издание, посветено на български царици, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В съобщението се посочва, че изданието обединява образите на княгиня Мария, Йоанна Савойска, Ирина Лакапина и Маргарита Сакскобургготска.

Министър Пеев отбеляза по време на церемонията, че изданието събира различни епохи от българската история и припомня личности, оставили значима следа в държавността и културата.

„Убеден съм, че това издание ще бъде оценено както от филателистите, така и от всички, които обичат българската история. То слага начало на една обичана филателна поредица“, посочи той.

Министърът поздрави художника Тодор Ангелиев за проекта, посветен на силните жени до българските владетели, а Симеон Сакскобургготски благодари за издаването на марките и поднесе на министъра златна значка на Съюза на българските филателисти.

От пресцентъра допълват, че на събитието са присъствали също изпълнителният директор на "Български пощи" Здравко Анакиев, председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев и други.