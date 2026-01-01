Цяла България тази вечер ще бъде вперила поглед към сцената във Виена, където предстои големият финал на Евровизия 2026. България ще бъде представена от DARA с песента Bangaranga, която вече се превърна в една от приятните изненади на конкурса.

Преди два дни българската изпълнителка успя да си осигури място на големия финал след силно представяне на втория полуфинал. Със стабилни вокали, впечатляваща сценография и емоционално присъствие DARA успя да спечели както зрителите и журито, така и акредитираните журналисти на конкурса.

„Bangaranga“ бързо беше определена като „черния кон“ на тазгодишното издание на „Евровизия“. Трите минути на сцената промениха очакванията и поставиха България сред държавите, които могат да поднесат голямата изненада във финалната вечер.

Освен България, след втория полуфинал място на финала си осигуриха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. От надпреварата отпаднаха Азербайджан, Люксембург, Швейцария, Латвия и Армения.

След първия полуфинал до финала достигнаха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. Конкурсът приключи за представителите на Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино.

Както всяка година, директно място на финала имат страните от т.нар. „Голяма петорка“, сред които са Франция и Великобритания, както и домакинът Австрия.

Финалът на 70-ото издание на песенния конкурс ще бъде излъчен на живо по Българска национална телевизия от 22:00 часа. От екипа на българската делегация напомнят, че зрителите в България няма да могат да гласуват за родната песен, затова вотът на българите в чужбина ще бъде от особено значение.

Остава големият въпрос – ще донесе ли 2026 година първия триумф за България на сцената на „Евровизия“ и ще успее ли DARA да грабне мечтания стъклен микрофон. Отговорът предстои тази вечер.