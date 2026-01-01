Новият областен управител на Монтана Иван Каменов встъпи в длъжност. В конферентната зала на областната администрация Михаил Иванов, който досега бе на този пост, символично предаде властта на Каменов.

Иван Каменов получи малка пластика на Дон Кихот, която от години традиционно се предава на новия областен управител от предходния.

Досегашният областен управител Михаил Иванов очерта основните проблеми в региона, сред които ремонтът на стената на язовир „Огоста“, ВиК мрежата, помпената станция на с. Добри дол и пътната инфраструктура. Всичко това е описано в доклад, който предава на новия си колега.

Иван Каменов заяви, че поема поста с осъзната отговорност. Той посочи, че има ясна визия за региона и сред основните приоритети, върху които ще се работи, са транспортната свързаност в областта, инфраструктурата, подкрепата за местния бизнес и привличането на инвестиции. Трябва да се дадат повече възможности на младите хора да се развиват и да остават в областта, а не да я напускат, каза Каменов.

Иван Каменов е на 55 години. Той е икономист, работил в Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, както и в застрахователната сфера.

През следващата седмица за заместник областен управител ще бъде назначена Зорница Михайлова. Тя поема поста от Ивайло Антонов. Михайлова е счетоводител и има счетоводна къща.