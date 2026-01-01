Близо 40 килограма негодни храни са иззети от незаконен търговски обект при операция на Икономическа полиция, ОДБХ и НАП в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Съвместна специализирана операция по противодействие на престъпленията срещу финансовата система е проведена на територията, обслужвана от ОДМВР – Сливен. На 13 май екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, ОДБХ – Сливен и ТД на НАП – Бургас са извършили проверки в търговски обекти за нерегламентирана продажба на стоки и хранителни продукти.

В хода на операцията в сливенския квартал „Надежда“ е проверен обект, пригоден за извършване на търговска дейност. Проверяващите са установили, че сградата е незаконна и за нея липсват документи за собственост. Установено е още, че няма регистрирана фирма и фискално устройство.

Иззети са 39,125 килограма негодни за консумация хранителни продукти – замразено месо, колбаси и тестени изделия.

Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение, сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми.