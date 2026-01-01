Историята на една българска двойка, облечена като забавни динозаври T-Rex по време на първите етапи на Джиро д’Италия у нас, завърши щастливо след неочаквана и доста стресираща случка, която привлече вниманието на зрители и социални мрежи.

По време на събитията около колоездачната обиколка мъжът изгуби своята брачна халка, докато двамата се снимат, забавляват и подкрепят състезанието. Ситуацията бързо се разпространи онлайн и предизвика вълна от съпричастност и търсене на пръстена. Двойката отправи призив към хората, които са ги снимали или заснели по трасето, да помогнат да бъде проследено къде за последно е била халката. Включиха се медии и фенове, които споделиха кадри и информация.

В крайна сметка историята завърши с положителна развръзка, съобщиха от Еurosport България. Изгубената брачна халка е открита и върната на собственика ѝ, а забавният момент остава като още една цветна история около българското домакинство на Джиро д’Италия.