„Няколкостотин души ще могат да се запознаят с България и София. Където е минало Джиро, винаги е имало увеличение на туризма“. Това коментира кметът на София Васил Терзиев пред БНТ.

Кметът обясни, че Общината прави всичко, свързано с подобрения на инфраструктурата, за да е сигурно, че трасето е в нужното състояние.

Програмата започва на 8 май, когато се открива велоселото при „Св. Александър Невски“. Има богата програма, така че се надяваме софиянци да се включат в програмата, каза столичният кмет.

Терзиев апелира гражданите да следят приложението Waze и Google Maps, където ще има своевременна информация за всички улици, които ще за затворени по време на преминаването през софийското трасе.

Надявам се времето да бъде с нас и да изберем да оставим колите за този ден, каза Терзиев.

Велоалеите са изключително важна за нас тема, коментира столичният кмет. Много пъти сме говорили за нуждата от развитие на градския транспорт и развитието на алтернативното придвижване, сред които е и велосипедният транспорт. Една от големите промени, които направихме покрай структурната реформа на Общината, беше най-накрая да се сдобием с човек, който е фокусиран само единствено върху велоинфраструктурата, обясни Васил Терзиев.

Тази година България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d’Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 – 10 май.

Последният етап от състезанието преминава през Пловдив и столицата София. Трасето (175 км) преминава през или край: Пловдив, Стамболийски, Мало Конаре, Пазарджик, Звъничево, Септември, Белово, Момина клисура, Костенец, Долна баня, Радуил, Боровец, Самоков, язовир „Искър“, Долни Пасарел, Панчарево, София.