Полицията в Разград продължава издирването на Нутфула Хюсеин Ахмед. 71-годишният мъж напусна дома си в самуилското село Желязковец около 6.00 часа на 11 май и оттогава е в неизвестност, съобщиха от МВР.

По данни на близките му е бил облечен с черно горнище, черни панталони и черни обувки. Последно е забелязан около 13.30 часа на 11 май в покрайнините на село Желязковец в посока „Тракция“.

В усилените издирвателни действия на полицията, които продължават пети ден, се включиха и доброволци – жители от близките населени места. Заради трудно проходимата гориста местност с високопроходима техника помагат и служители на Държавно горско стопанство – Разград.

Умоляват се гражданите, които имат информация за лицето, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.