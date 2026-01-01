Американският президент Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Китай и отпътува за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия Си Си Ти Ви.
Посещението на стопанина на Белия дом в Китай продължи три дни, през които Тръмп имаше доста натоварен график. По време на срещите с президента Си Цзинпин в широк и в тесен състав страните обсъдиха редица актуални въпроси от двустранния и международния дневен ред, включително украинската криза и конфликта на САЩ с Иран.
Президентът на САЩ заяви, че по иранския въпрос Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции – както и Си Цзинпин, той иска прекратяване на въоръженото противопоставяне. Според Тръмп Китай и САЩ също така са сключили „фантастични търговски сделки“.
Китайското външно министерство заяви, че посещението е допринесло за укрепването на доверието между лидерите на двете страни.
Американският лидер бе изпратен до самолета си с церемония с червен килим, почетен караул и в присъствието на китайски официални представители. Преди да се качи на „Еър Форс Уан“ с него разговаря китайският външен министър Ван И.
Преди Тръмп да си тръгне от Китай Си му показа многовековните дървета в комплекса „Чжуннанхай“ в Пекин, където двамата се разходиха в последните часове на държавната визита на американския президент, предаде Ройтерс.
Комплексът, който някога е бил императорска градина, а днес в него се намират офисите на управляващата Комунистическа партия и на китайското правителство, граничи с прочутата забележителност в столицата – Забранения град – и се намира в непосредствена близост до площад „Тянанмън“.
Включен микрофон улови част от разговора на лидерите. Тръмп изрази изненада, че някои от дърветата са на 1000 години.
Trump ignores the trees and asks: "Do you bring other Presidents here?"
Xi shakes his head: "NO."
„Нека ви кажа, всички дървета от тази страна са на възраст над 200 до 300 години“, каза Си чрез преводач. „А там има някои, които са на повече от 400 години“, добави той.
„Толкова дълго ли живеят?“, учуди се Тръмп. „Има и 1000-годишни дървета на други места“, отговори Си.
Тръмп след това попита Си дали и други чуждестранни лидери са посещавали комплекса.
„Много рядко“, отговори Си. „В началото обикновено не провеждахме дипломатически събития тук. Дори след като започнахме да организираме такива, това все още е изключително рядко. Например, Путин е бил тук“.
След това той покани Тръмп да докосне 280-годишно дърво. „Добре. Харесва ми“, отговори Тръмп.
В края на разходката американският президент заяви, че е готов да продължи да поддържа искрени и задълбочени контакти с китайския президент и с нетърпение очаква да го посрещне във Вашингтон. Тръмп добави, че е много благодарен на Си за поканата да посети Чжуннанхай.
Той каза още, че посещението му в Китай е привлякло вниманието на целия свят и е било много