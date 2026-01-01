Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса за Иран с китайския президент Си Цзинпин и че двамата споделят възгледа, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие и че „искат протоците да останат отворени“, предадоха световните агенции.

„Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да решат“, заяви Тръмп.

„Този конфликт, който никога не трябваше да избухва, няма основания да продължава. Бързото решаване на ситуацията е в интерес както на САЩ и Иран, така и на страните от региона, а също и на света като цяло“, се посочва междувременно в изявление, публикувано на сайта на китайското външно министерство.

Американският президент също така се похвали, че САЩ и Китай са сключили „фантастични търговски сделки“. Той обаче не посочи подробности за споразуменията.