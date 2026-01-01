Пекин посрещна президента на САЩ Доналд Тръмп с официална церемония, червен килим, военен почетен караул и стотици деца, които развяваха американски и китайски знамена при пристигането му.
BREAKING: U.S. President Donald Trump has been given a red carpet welcome in Beijing as he arrives for a state visit.— Sky News (@SkyNews) May 13, 2026
Also seen among the U.S. delegation includes his son Eric Trump and Tesla boss Elon Musk.
Sky's @jamesmatthewsky reports.https://t.co/wuHiDX90Tw pic.twitter.com/FYiZpVUhRi
Китайският вицепрезидент Хан Джън, изпратен от Си Дзинпин начело на официалната делегация, приветства Тръмп на летището.
🚨 WOW! Several HUNDRED Chinese youth and a military band just gave President Trump a GRAND WELCOME as he arrived in Beijing— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 13, 2026
47 is LOVING IT, stopping to watch 🤣
China's VP, ambassador and foreign minister are there as well
This is what TRUMP RESPECT looks like! 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/NvFc3DRg36
Присъствието на Хан подчерта значението, което Пекин отдава на визитата. Той често представлява Си на дипломатически събития и присъства на встъпването в длъжност на Тръмп през 2025 г. Хан е бивш член на Постоянния комитет на Политбюро, най-висшия орган за вземане на решения в Китайската комунистическа партия.
На пистата бяха още посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю, китайският посланик във Вашингтон Сие Фън и изпълнителният заместник-министър на външните работи Ма Джаосю.
Около 300 китайски деца, облечени в еднакви сини и бели униформи, приветстваха американския президент, докато той слизаше по стълбите на самолета Air Force One. Те скандираха на мандарин „Добре дошли, добре дошли, сърдечно добре дошли“. Тръмп отвърна с вдигнат юмрук, преди да се качи в чакащия го кортеж.
На летището с него бяха синът му Ерик Тръмп и снаха му Лара Тръмп.
В китайската социална мрежа Weibo хаштагът #WelcomeTrumpToChina излезе начело сред най-обсъжданите теми след кацането на американския президент в Пекин. Много от коментарите бяха позитивни, включително „Добре дошъл!“ и „Сътрудничеството може да донесе взаимна изгода“ - често използвана фраза в китайската дипломация.
В същото време в социалните мрежи отново се появи и китайският прякор на Тръмп „Чуан Дзиенгуо“, който буквално означава „Тръмп Строителя на държавата“. Прякорът има ироничен смисъл и внушава, че изолационистката външна политика и вътрешните разделения в САЩ са помогнали на Пекин да засили позициите си спрямо Вашингтон на световната сцена.