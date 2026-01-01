Пекин посрещна президента на САЩ Доналд Тръмп с официална церемония, червен килим, военен почетен караул и стотици деца, които развяваха американски и китайски знамена при пристигането му.

Китайският вицепрезидент Хан Джън, изпратен от Си Дзинпин начело на официалната делегация, приветства Тръмп на летището.

Присъствието на Хан подчерта значението, което Пекин отдава на визитата. Той често представлява Си на дипломатически събития и присъства на встъпването в длъжност на Тръмп през 2025 г. Хан е бивш член на Постоянния комитет на Политбюро, най-висшия орган за вземане на решения в Китайската комунистическа партия.

На пистата бяха още посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю, китайският посланик във Вашингтон Сие Фън и изпълнителният заместник-министър на външните работи Ма Джаосю.

Около 300 китайски деца, облечени в еднакви сини и бели униформи, приветстваха американския президент, докато той слизаше по стълбите на самолета Air Force One. Те скандираха на мандарин „Добре дошли, добре дошли, сърдечно добре дошли“. Тръмп отвърна с вдигнат юмрук, преди да се качи в чакащия го кортеж.

На летището с него бяха синът му Ерик Тръмп и снаха му Лара Тръмп.

В китайската социална мрежа Weibo хаштагът #WelcomeTrumpToChina излезе начело сред най-обсъжданите теми след кацането на американския президент в Пекин. Много от коментарите бяха позитивни, включително „Добре дошъл!“ и „Сътрудничеството може да донесе взаимна изгода“ - често използвана фраза в китайската дипломация.

В същото време в социалните мрежи отново се появи и китайският прякор на Тръмп „Чуан Дзиенгуо“, който буквално означава „Тръмп Строителя на държавата“. Прякорът има ироничен смисъл и внушава, че изолационистката външна политика и вътрешните разделения в САЩ са помогнали на Пекин да засили позициите си спрямо Вашингтон на световната сцена.