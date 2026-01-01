Пекин заяви днес, че "приветства" посещението на американския президент Доналд Тръмп, който се очаква да пристигне днес в Пекин, и че желае да засили сътрудничеството, за да внесе "повече стабилност" в международните отношения, предаде Франс прес.

"Китай приветства държавната визита на президента Тръмп", каза говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун по време на редовната си пресконференция.

Пекин е готов да си сътрудничи със САЩ, за да "разшири взаимодействието и да урежда споровете, като по този начин внесе повече стабилност и сигурност в един свят, обхванат от промени и сътресения", добави говорителят.

Първоначално американският президент планираше да пътува до Китай в края на март, но Вашингтон помоли Пекин да отложи посещението с няколко седмици заради конфликта на САЩ с Иран.

Тръмп и Си се срещнаха за последно в Южна Корея през октомври в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двете най-големи световни икономики от известно време са въвлечени в сериозен търговски конфликт, отбелязва ДПА.